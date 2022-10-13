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11:58, 13 октября 2022Экономика

Российским чиновникам захотели дать возможность зарабатывать на акциях

Глава набсовета Мосбиржи предложил дать возможность чиновникам инвестировать в акции

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предложил допустить российских чиновников на фондовый рынок, поскольку «важен каждый инвестор», пишет «Интерфакс».

«Почему чиновники должны сидеть за другим столом с народом — мне не очень понятно. То ли мы их оберегаем от потерь, но тогда почему мы не оберегаем народ? То ли там есть еще какая-то хитрая причина — как бы чего не вышло», — задался он вопросам.

По мнению Швецова, аргумент о том, что у чиновников есть инсайдерская информация, спорный. «Большего инсайда о компании, чем у CEO, нет ни у кого, но при этом CEO может владеть акциями этой компании, а чиновник, который иногда принимает какие-то решения, не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения», — возмутился он, поясняя почему хочет дать им возможность инвестировать в акции.

Курс доллара от TradingView

Глава набсовета также добавил, что в последнее время российский фондовый рынок покинули многие крупные инвесторы и стало «не до жиру». Согласно федеральным законам, зарабатывать на акциях не могут лица, занимающих высокопоставленные должности. Это руководители корпораций, отдельные сотрудники силовых ведомств и Министерства обороны.

Также не могут инвестировать в ценные бумаги совет директоров ЦБ, заместитель генерального прокурора, главы администраций и муниципальных образований, некоторые депутаты, а также супруги и несовершеннолетние дети должностных лиц из списка.

В будущем Московская биржа может отказаться торговать долларом и продать соответствующее право, допустил ранее Швецов. «Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет неинтересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан», — отметил он.

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Платон Щукин
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