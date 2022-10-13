Российским чиновникам захотели дать возможность зарабатывать на акциях
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предложил допустить российских чиновников на фондовый рынок, поскольку «важен каждый инвестор», пишет «Интерфакс».
«Почему чиновники должны сидеть за другим столом с народом — мне не очень понятно. То ли мы их оберегаем от потерь, но тогда почему мы не оберегаем народ? То ли там есть еще какая-то хитрая причина — как бы чего не вышло», — задался он вопросам.
По мнению Швецова, аргумент о том, что у чиновников есть инсайдерская информация, спорный. «Большего инсайда о компании, чем у CEO, нет ни у кого, но при этом CEO может владеть акциями этой компании, а чиновник, который иногда принимает какие-то решения, не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения», — возмутился он, поясняя почему хочет дать им возможность инвестировать в акции.
Глава набсовета также добавил, что в последнее время российский фондовый рынок покинули многие крупные инвесторы и стало «не до жиру». Согласно федеральным законам, зарабатывать на акциях не могут лица, занимающих высокопоставленные должности. Это руководители корпораций, отдельные сотрудники силовых ведомств и Министерства обороны.
Также не могут инвестировать в ценные бумаги совет директоров ЦБ, заместитель генерального прокурора, главы администраций и муниципальных образований, некоторые депутаты, а также супруги и несовершеннолетние дети должностных лиц из списка.
В будущем Московская биржа может отказаться торговать долларом и продать соответствующее право, допустил ранее Швецов. «Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет неинтересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан», — отметил он.