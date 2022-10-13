Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 13 октября 2022Россия

Ветеран «Альфы» раскритиковал досмотр грузовиков на Крымском мосту

Ветеран «Альфы» Гончаров раскритиковал досмотр грузовиков и охрану на Крымском мосту
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Важно, чтобы системами обнаружения взрывчатки в России проверялись все автомобили. На это указал РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Эксперт объяснил, что в России есть установки, которые проверяют содержимое грузовиков и находят даже тщательно замаскированные взрывчатые вещества. Однако на эти установки нужно загонять все без исключения автомобили, проезжающие по стратегически важным объектам, несмотря на возможные очереди.

Гончаров назвал нонсенсом факт, когда сотрудник ДПС на Крымском мосту формально проверил груз, просто заглянув внутрь фуры. Также он выразил недоумение тем, что объект охраняется ведомственной охраной Минтранса, несмотря на то, что с начала специальной военной операции Украина открыто говорила, что для нее Крымский мост является целью номер один.« Этого что, было недостаточно для усиления охраны моста?», — задался вопросом ветеран.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом оценил риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Путин прилетел в Астану для участия в трех международных мероприятиях
В России заметили рост спроса на IT-специалистов
Проживающий в Италии россиянин назвал плюсы и минусы жизни в стране
Продюсер высказался о деловом районе «Москва-Сити»
Стало известно об ударах по объектам критической инфраструктуры под Киевом
Российское посольство в Оттаве прокомментировало манифест вице-премьера Канады
Силовики пресекли попытку экстремистов устроить беспорядки в Мелитополе
Агент СБУ рассказал об угрозах службы похитить его сына ради выполнения приказов
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.