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18:33, 13 октября 2022Экономика

Опубликована программа XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

Опубликована программа XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На сайте XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» опубликована программа мероприятия. В нее вошли 54 сессии по самым актуальным направлениям развития Арктической зоны РФ.

Форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге 8-9 декабря 2022 года. Главной темой мероприятия станет объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений. Акцентами деловой программы Форума в 2022 году определены: ответственное управление в новых условиях; поиск решений для снятия ограничений, которые появились в связи с санкциями; адаптация к климатическим изменениям; развитие человеческого капитала в Арктике; налаживание международного общественного и научного диалога; вовлечение всех субъектов нашей страны в арктические проекты. В мероприятии ожидается участие более 400 спикеров.
Первое пленарное заседание будет посвящено государственной политике в Арктической зоне РФ, которая является в настоящее время гарантом экономического благополучия и энергетической безопасности страны. Темой второго пленарного заседания станет развитие человеческого капитала.

В рамках рабочих сессий обсудят актуальные вопросы развития транспортных артерий и инфраструктуры, систем связи и новых технологий, освоения ресурсной базы, инвестиций в арктические проекты, социального развития и поддержки молодежи, научных исследований, развития кадрового потенциала, сохранения экосистем, культурного наследия, развития креативной экономики в Арктике, формирования комфортной городской среды, совершенствование муниципального управления, обеспечения комплексной безопасности и многие другие. Всего в рамках Форума пройдет 54 сессии по 11 тематическим направлениям.

Отдельное внимание получит развитие международной повестки арктического сотрудничества в изменившихся условиях. Форум «Арктика: настоящее и будущее» уже много лет является важной неправительственной международной площадкой, которая вносит конструктивный вклад в обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия в Арктике.

Культура коренных малочисленных народов Севера уникальна и самобытна, однако требует поддержки и продвижения. На Форуме «Арктика: настоящее и будущее» пройдет ряд мероприятий, включенных ФАДН в список событий, приуроченных к Году культурного наследия народов России, объявленного в 2022 году.

В рамках Форума также особое внимание будет уделено важным для Арктики датам, которые отмечаются в 2022 году: 90 лет исполняется Северному морскому пути, 85 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1», 15 лет назад состоялась Высокоширотная экспедиция «Арктика-2007». Этим событиям на форуме будут посвящены специальные мероприятия. В частности, в рамках форума пройдет конференция из 3 частей «90 лет Северному морскому пути. Опыт прошлого – на службу будущему».

Мероприятие организует МОО «Ассоциация полярников» при поддержке и участии обеих палат Федерального собрания РФ, правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и других профильных министерств и ведомств.

Генеральным партнером Форума выступит ПАО «ГМК «Норильский никель». Генеральный информационный партнер – Информационное агентство России ТАСС.

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Татьяна Романова
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