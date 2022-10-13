Байден прокомментировал принятую ГА ООН антироссийскую резолюцию

Президент США Байден: резолюция ГА ООН демонстрирует единство мира в отношении России

Президент США Джо Байден прокомментировал резолюцию с отказом признавать результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, принятую Генассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, документ является демонстрацией единства мирового сообщества в неприятии действий России на Украине. «Спустя почти восемь месяцев с начала этой войны мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии», — заявил Байден.

Американский президент добавил, что резолюция подтверждает отказ мира позволять России стереть с карты суверенное государство. Он подчеркнул, что Украина обладает всеми правами на независимость наравне с другими государствами. «Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей», — указал Байден.

Ранее президент Соединенных Штатов проинформировал, что его публичные выступления относительно опасности применения ядерного оружия были адресованы, в том числе, президенту России Владимиру Путину. Байден отметил, что российский лидер «не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия».