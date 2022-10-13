Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:51, 13 октября 2022Мир

Байден прокомментировал принятую ГА ООН антироссийскую резолюцию

Президент США Байден: резолюция ГА ООН демонстрирует единство мира в отношении России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал резолюцию с отказом признавать результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, принятую Генассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, документ является демонстрацией единства мирового сообщества в неприятии действий России на Украине. «Спустя почти восемь месяцев с начала этой войны мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии», — заявил Байден.

Американский президент добавил, что резолюция подтверждает отказ мира позволять России стереть с карты суверенное государство. Он подчеркнул, что Украина обладает всеми правами на независимость наравне с другими государствами. «Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей», — указал Байден.

Ранее президент Соединенных Штатов проинформировал, что его публичные выступления относительно опасности применения ядерного оружия были адресованы, в том числе, президенту России Владимиру Путину. Байден отметил, что российский лидер «не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Белый дом оценил риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН
Мать решила пожертвовать дочери свою матку ради рождения внука
Психолог предупредил о последствиях позднего начала половой жизни
Байден прокомментировал принятую ГА ООН антироссийскую резолюцию
Найдена устраняющая последствия сотрясения мозга молекула
Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика сочли непричастным к теракту
Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.