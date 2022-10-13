В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант

Власти Курской области рекомендовали перевести на дистант школы в приграничных районах

В Курской области власти рекомендовали перевести часть школ на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

В частности, это касается образовательных учреждений в шести приграничных районах — Хомутовском, Беловском, Глушковском, Рыльском, Суджанском и Кореневском.

На указанных территориях рекомендуется организовать онлайн-обучение в период с 13 по 22 октября. С 24 октября предлагается организовать осенние каникулы для учащихся.

«В дошкольных общеобразовательных организациях предложено ввести свободное посещение, родительскую плату в садах взимать только за дни посещения, отмечается в официальном письме, направленном главам за подписью заместителя губернатора Виктора Карамышева», — говорится на сайте правительства.

В Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что подобный режим вводится при реальной возможности совершения теракта.

В Белгородской области в приграничных районах также введено дистанционное обучение. Детские сады там работают в режиме дежурных групп.