Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В граничащем с Украиной российском регионе школы и вузы переведут на удаленку

Глава Белгородской области Гладков заявил о переводе образовательных учреждений на дистант

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Белгородской области власти переведут школы, колледжи и вузы на удаленное обучение. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области уточнил, что эта мера коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов. Также дистанционное обучение введут в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах и в Белгороде.

Детские сады, объяснил губернатор, будут работать в режиме дежурных групп.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого», — добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что школы в Белгородском районе в десятикилометровой зоне вдоль границы переводят на дистанционный режим обучения. Позднее он ввел эту меру в Грайворонском городском округе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.