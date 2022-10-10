В граничащем с Украиной российском регионе школы и вузы переведут на удаленку

Глава Белгородской области Гладков заявил о переводе образовательных учреждений на дистант

В Белгородской области власти переведут школы, колледжи и вузы на удаленное обучение. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области уточнил, что эта мера коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов. Также дистанционное обучение введут в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах и в Белгороде.

Детские сады, объяснил губернатор, будут работать в режиме дежурных групп.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого», — добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что школы в Белгородском районе в десятикилометровой зоне вдоль границы переводят на дистанционный режим обучения. Позднее он ввел эту меру в Грайворонском городском округе.