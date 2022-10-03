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Школы граничащего с Украиной региона перевели на дистанционное обучение

Белгородский губернатор Гладков сообщил о переводе школ на дистанционное обучение

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Школы в Грайворонском городском округе Белгородской области переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Школы в Грайворонском городском округе с завтрашнего дня переходят на дистанционный формат обучения», — сказал глава области.

По его словам, в детских садах округа начнут работать дежурные группы.

Ранее Гладков сообщил, что школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводят на дистанционный режим обучения.

3 октября стало известно, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области погибла женщина. По словам главы региона, погибшей было 48 лет.

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Никита Абрамов
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