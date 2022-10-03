Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

При обстреле приграничного российского села со стороны Украины погибла женщина

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Головчино, погибла женщина

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При обстреле села Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, погибшей было 48 лет. Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в центр населенного пункта, в результате есть разрушения.

Материалы по теме:
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Наводчик Милонов. Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
Наводчик Милонов.Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
24 сентября 2022

«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход», — написал губернатор граничащего с Украиной российского региона.

Гладков сообщил, что в настоящее время информация о пострадавших при атаке ВСУ уточняется.

30 сентября в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших не было.

В Белгородской области до 7 октября действует высокий режим террористической опасности. В этот период в регионе также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара
В Сочи во время похода пропала группа туристов с детьми
Три россиянина вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ
Быки сбежали с родео и три недели прятались в кукурузных полях
Появились кадры из обстрелянного со стороны Украины приграничного села
Совладелец российского ТЦ «Зимняя вишня» попросил суд о минимальном наказании
Российский уголовник пытался убить пенсионера ножом из-за невозвращенного долга
Армения и Азербайджан обсудили мирный договор
В Херсонской области заявили о получивших «люлей» украинских войсках
Шеф-повар школьной столовой поделилась воспоминаниями о советских завтраках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.