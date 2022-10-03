При обстреле приграничного российского села со стороны Украины погибла женщина

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Головчино, погибла женщина

При обстреле села Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, погибшей было 48 лет. Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в центр населенного пункта, в результате есть разрушения.

«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход», — написал губернатор граничащего с Украиной российского региона.

Гладков сообщил, что в настоящее время информация о пострадавших при атаке ВСУ уточняется.

30 сентября в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших не было.

В Белгородской области до 7 октября действует высокий режим террористической опасности. В этот период в регионе также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.