При обстреле приграничного российского села со стороны Украины погибла женщина
При обстреле села Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, погибшей было 48 лет. Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в центр населенного пункта, в результате есть разрушения.
«Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался подомовой обход», — написал губернатор граничащего с Украиной российского региона.
Гладков сообщил, что в настоящее время информация о пострадавших при атаке ВСУ уточняется.
30 сентября в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших не было.
В Белгородской области до 7 октября действует высокий режим террористической опасности. В этот период в регионе также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.