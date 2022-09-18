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Белгородский губернатор сообщил о переводе школ на дистанционный режим

Губернатор Гладков: школы в 10 километрах вдоль границы переводят на дистанционный режим

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в детских садах будут работать дежурные группы.

Губернатор также осмотрел повреждения в селе Красный Хутор после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, почти всех жителей вывезли.

Об очередном обстреле села Красный Хутор стало известно 17 сентября. В результате атаки ВСУ погибла женщина. Еще двое человек пострадали. Они получили легкие ранения, их отпустили домой после оказания медпомощи.

Украинская сторона также наносила удары по селу Красный Хутор 14 и 15 сентября. Тогда были разрушены несколько домовладений, однако пострадавших среди населения не было.

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Алина Гончарова
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