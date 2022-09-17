Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Женщина погибла из-за атаки ВСУ на село под Белгородом

В селе Красный Хутор под Белгородом после атаки ВСУ погибла женщина

Фото: Shutterstock

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины села Красный Хутор под Белгородом погибла женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

Еще двое человек пострадали. Они получили легкие ранения, их отпустили домой после оказания медпомощи.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Утром 17 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Красный Хутор. По его данным, были разрушены три домовладения. На тот момент также было известно об одной пострадавшей.

Украинская сторона также наносила удары по селу Красный Хутор 14 и 15 сентября. Тогда были разрушены несколько домовладений, однако пострадавших среди населения не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Шольц охарактеризовал свои разговоры с Путиным
Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов
У Зеленского заподозрили комплекс «сверхчеловека» из-за нападок на Германию
Росгвардия заявила о задержании 52 пособников СБУ в Херсонщине и Запорожье
Терапевт предупредил о смертельной опасности ингаляций над горячей картошкой
Раненный на Украине итальянский журналист прошел лечение в России
Переименовавший Астану в Нур-Султан Токаев вернул городу старое название
Женщина погибла из-за атаки ВСУ на село под Белгородом
Названа основная причина подорожания краткосрочной аренды жилья в Москве
Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.