Женщина погибла из-за атаки ВСУ на село под Белгородом

В селе Красный Хутор под Белгородом после атаки ВСУ погибла женщина

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины села Красный Хутор под Белгородом погибла женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

Еще двое человек пострадали. Они получили легкие ранения, их отпустили домой после оказания медпомощи.

Утром 17 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Красный Хутор. По его данным, были разрушены три домовладения. На тот момент также было известно об одной пострадавшей.

Украинская сторона также наносила удары по селу Красный Хутор 14 и 15 сентября. Тогда были разрушены несколько домовладений, однако пострадавших среди населения не было.