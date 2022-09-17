Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков заявил о новом обстреле ВСУ по территории Белгородской области

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новый обстрел по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, украинская сторона обстреливает село Красный Хутор.

«По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — заявил он.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

16 сентября Гладков сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. Погиб один человек, им оказался сотрудник юридического отдела Валуйской ЦРБ. Мужчина вышел на улицу во время атаки ВСУ и его смертельно травмировало взрывной волной. Еще двое человек пострадали. Также была повреждена электростанция, из-за чего нарушилось электроснабжение города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия на Украине
Российский разведчик рассказал о бое с 1000 бойцов ВСУ
19 школьников погибли в ДТП на востоке ЮАР
Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле со стороны Украины
Российский фигурист рассказал о срыве перехода в сборную Чехии
Российского подростка и его приятеля задержали за избиение знакомого до смерти
Россиянка за деньги приводила детей к педофилу
Егора Крида с новой прической сравнили с девочкой
Киргизские военные обстреляли пограничную заставу Таджикистана
Нурмагомедов обратился к Головкину перед боем с Альваресом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.