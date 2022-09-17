Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле со стороны Украины
Губернатор Гладков заявил о новом обстреле ВСУ по территории Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новый обстрел по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, украинская сторона обстреливает село Красный Хутор.
«По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — заявил он.
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16 сентября Гладков сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. Погиб один человек, им оказался сотрудник юридического отдела Валуйской ЦРБ. Мужчина вышел на улицу во время атаки ВСУ и его смертельно травмировало взрывной волной. Еще двое человек пострадали. Также была повреждена электростанция, из-за чего нарушилось электроснабжение города.