Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков заявил о новом обстреле ВСУ по территории Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новый обстрел по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, украинская сторона обстреливает село Красный Хутор.

«По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — заявил он.

16 сентября Гладков сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. Погиб один человек, им оказался сотрудник юридического отдела Валуйской ЦРБ. Мужчина вышел на улицу во время атаки ВСУ и его смертельно травмировало взрывной волной. Еще двое человек пострадали. Также была повреждена электростанция, из-за чего нарушилось электроснабжение города.