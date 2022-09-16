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Стали известны подробности о погибшем после обстрела ВСУ жителе города Валуйки

Погибший после удара ВСУ по городу Валуйки работал в центральной больнице

Фото: РИА Новости

Мужчина, погибший после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки, работал в центральной районной больнице. Об этом сообщил сообщил глава минздрава региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«К сожалению, один человек погиб — это сотрудник юридического отдела Валуйской ЦРБ. Всем близким выражаем глубокие соболезнования», — написал министр.

В свою очередь глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил, что погибший мужчина вышел во время атаки ВСУ на улицу.

«Получилось так, что вышел посмотреть, что происходит, и в этот момент взрывная волна его смертельно травмировала», — приводит «Мир Белогорья» слова мэра.

16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего нарушено электроснабжение города.

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Никита Абрамов
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