В ДНР сообщили о проникновении диверсионной группы «Азова»

МГБ ДНР сообщило о проникновении в регион диверсионной группы из членов полка «Азов»

В Донецкую народную республику (ДНР) проникла диверсионная группа из членов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) региона, передает Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.

В ведомстве отметили, что группа украинских военных готовила диверсионные террористические акты в отношении органов власти и мирного населения республики.

Уточняется, что на территории Мариуполя был обнаружен схрон диверсантов, в котором было найдено несколько единиц автоматического оружия, среди которых гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее подрыва. Помимо этого, в схроне также находились боекомплекты к различным видам вооружения.

Министерство также сообщило, что схрон был возведен в пересохшем колодце в одном из жилых районов города. Отмечается, что на данный момент ведется розыск диверсантов, предпринимаются все меры для их задержания.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали с поличным бывшего бойца полка «Азов» за торговлю наркотиками. Уточняется, что мужчина занимался организацией закладок с наркотиками, ему предъявлено подозрение в создании преступной наркогруппировки.