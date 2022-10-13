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21:38, 13 октября 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к социальной сети Instagram

Фото: Jonas Leupe / Reuters

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta, на территории всех регионов страны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Instagram стал доступен для некоторых пользователей без использования VPN-сервисов. По данным РИА Новости, соцсеть заработала у части абонентов операторов связи МТС и «МегаФон».

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Марина Совина
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