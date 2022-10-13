Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 13 октября 2022Бывший СССР

В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы

«Страна.ua»: в Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины произошли взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ефрем Лукацкий / AP

В Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Как сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий, в регионе ракета попала в один из военных объектов. Он подчеркнул, что это повторный удар, уничтожено военное имущество, жертв нет.

Он также рассказал о прилете в Золочевском районе. «3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о взрывах в Тернопольской области Украины. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы
В России предложили продолжить выдавать гражданам землю на Дальнем Востоке
Во Франции оценили ущерб от потери российских туристов
Рост цен в США замедлился
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.