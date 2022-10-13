В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы

«Страна.ua»: в Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины произошли взрывы

В Ровенской, Волынской и Львовской областях Украины произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Как сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий, в регионе ракета попала в один из военных объектов. Он подчеркнул, что это повторный удар, уничтожено военное имущество, жертв нет.

Он также рассказал о прилете в Золочевском районе. «3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о взрывах в Тернопольской области Украины. По всей территории страны объявлена воздушная тревога.