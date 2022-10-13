Во Франции оценили ущерб от потери российских туристов

Посол России заявил о серьезном ударе по бизнесу во Франции от потери российских туристов

Потеря путешественников из России нанесла серьезный удар по французскому бизнесу. Ущерб страны от сокращения потока российских туристов в беседе с РИА Новости оценил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что Франция — одна из крупнейших стран по приему туристов в мире, а россияне всегда считались в республике одними из самых «элитных» путешественников. «Потеря [туристов] уже нанесла достаточно сильный удар по местному бизнесу — будь то на юге, будь то в горах», — заявил Мешков.

Более того, по словам собеседника агентства, Париж совершенно не заинтересован в прекращении туристических обменов. Тем более, что за последнее время этот процесс и так сильно затруднился из-за приостановки прямых рейсов и ужесточения визовой политики Евросоюза в отношении россиян. «Но мы, со своей стороны, всегда готовы принимать французских туристов, мы никаких ограничений не вводили», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что Болгария ужесточила правила получения туристических мультивиз для российских туристов. По данным АТОР, теперь для того, чтобы их получить, россияне должны иметь в действующем или закончившемся загранпаспорте ранее выданную болгарскую визу либо шенген.