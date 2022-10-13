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08:51, 13 октября 2022Силовые структуры

Россиянин задушил четырех мужчин и получил пожизненный срок

В Кемерово приговорили к пожизненному сроку мужчину, прятавшего во дворе тела задушенных

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд приговорил к пожизненному сроку 34-летнего местного жителя за убийство четырех человек. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в следственный отдел поступила информация о захоронении тел мужчин во дворе одного из домов. Следователь-криминалист проверил приусадебный участок и обнаружил изменения почвы. Тогда были проведены раскопки и обнаружены останки четырех мужчин. Хозяин дома признался в убийстве.

Выяснилось, что в мае 2019 года 52-летний друг пустил фигуранта и его сожительницу пожить в своем доме. Там осужденный поссорился с товарищем и задушил его, а тело закопал на участке. Пара осталась жить в этом доме. Спустя какое-то время гражданская жена фигуранта пустила пожить 62-летнего мужчину, который много пил. Осужденному это не нравилось. После чего он также задушил жертву и спрятал тело в саду. Кроме того, аналогичным способом россиянин убил 53-летнего и 44-летних мужчин.

Отмечается, что возлюбленная осужденного замечала исчезновение соседей, однако не обращалась в полицию.

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Екатерина Власова
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