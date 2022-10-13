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12:13, 13 октября 2022Силовые структуры

Бывшему министру здравоохранения Алтая запросили 14 лет за взятки

Прокурор запросил 14 лет колонии экс-министру здравоохранения Республики Алтай Коваленко

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В городском суде Горно-Алтайска начались прения сторон по делу бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, которые обвиняются в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил для каждого из них по 14 лет лишения свободы и штраф в 150 миллионов рублей. Он считает доказанной вину подсудимых в получении взяток на общую сумму 24,7 миллиона рублей.

Прокурор также предложил суду конфисковать в доход государства имущество, приобретенное Туюнчековым на полученные деньги.

По версии следствия, с апреля 2020-го по январь 2021 года глава алтайского Минздрава со своим помощником получили от поставщиков взятки за госконтракты. Их задержали в марте 2021 года. Прокуратура добилась изъятия в доход государства у Коваленко 5,8 миллиона рублей, обнаруженных в оборудованном в туалете тайнике. У его помощника конфисковали два автомобиля и 6,1 миллиона рублей, отмечает «Коммерсантъ».

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Любовь Ширижик
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