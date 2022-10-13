МИД Украины признался в давлении на Европу для принятия санкций

Глава МИД Украины Кулеба: Европу приходится заставлять принимать новые санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола, признался, что страны Европы приходится заставлять принимать новые санкции против России. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале блогеров.

По словам Кулебы, финансирование США и ЕС позволит Украине «более-менее продержаться» до конца года. После этого Киеву необходимо заходить в программу МВФ, считает дипломат.

«При нынешнем балансе нам нужно в районе 5 миллиардов в месяц», — уточнил глава украинского МИД.

Он добавил, что в европейских странах наблюдается sanctions fatigue (усталость от санкций), поэтому их нужно заставлять, «им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии».

В беседе с пранкерами Кулеба также признался в подготовке контрнаступления на юге Украины вместе с США и Британией. Он указал, что Соединенные Штаты должны преодолеть психологический барьер и начать отправлять Украине системы ПВО и танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать».

