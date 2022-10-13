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20:59, 13 октября 2022Забота о себе

Психотерапевт предупредил об опасности медитаций для некоторых людей

Психотерапевт Блаво: медитации не рекомендованы людям с острым неврозом и эпилепсией

Фото: Milan Popovic / Unsplash

Медитации благотворно влияют на ментальное здоровье, однако некоторым людям не рекомендуется практиковать их без одобрения врача, предупредили врач-психотерапевт Рушель Блаво и тренер практик осознанности платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Роза Алиева. В беседе с «Лентой.ру» специалисты рассказали, как практики осознанности влияют на психику и почему они представляют опасность для пациентов с острым неврозом, эпилепсией и рядом других заболеваний.

Как медитация влияет на психику

Осознанность — это умение фокусироваться на текущих переживаниях, мыслях и задачах, и один из основных инструментов для тренировки данного навыка — медитация, напомнила Алиева. Польза медитаций для психического состояния и благополучия заключается в нескольких аспектах:

  • снижает тревожность, позволяет бороться с выгоранием
  • позволяет избавиться от проблем со сном
  • улучшает способность концентрировать внимание и помогает справиться с рассеянностью
  • возвращает жизненный ресурс и улучшает общее состояние удовлетворенности жизнью
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Кому может не подойти медитация и почему

Медитация — не панацея от всех проблем на свете, а инструмент, который подойдет не всем, подчеркнула Алиева.

Медитация не подойдет тем, кто ищет волшебную таблетку. Практика раз в месяц не поможет значительно улучшить свое состояние. Для восстановления ментального здоровья нужна регулярность. Медитация, конечно, способствует приливу сил и мотивации для полезной деятельности, но, чтобы разрешить все свои проблемы, нужно предпринимать конкретные действия, а не ждать что все само собой разрешится благодаря практикам осознанности. Также медитации не рекомендованы людям с некоторыми диагнозами, например, шизофренией, эпилепсией, неврозом в острой стадии. В этом случае включать эти занятия в свою жизнь лучше по согласованию с лечащим врачом

Роза АлиеваТренер практик осознанности платформы корпоративного благополучия «Понимаю»

Психотерапевт Рушель Блаво объяснил, что медитативные практики стимулируют выработку гормона серотонина, и у людей, страдающих психическими расстройствами типа шизофрении и острого невроза, это может спровоцировать развитие тревожности и панических атак. «Медитация действительно помогает снять стресс, улучшает концентрацию внимания, память, развивает творческое мышление. Однако к ней нужно подходить ответственно и осторожно, так как после активной практики у людей с нестабильной психикой может развиться психологический кризис, который включает в себя паранойю, отчаяние, страх, а иногда и галлюцинации», — заключил психиатр.

Ранее фитнес-тренер Александр Мироненко назвал способ справиться со стрессом без помощи психолога. Он рекомендовал больше заниматься спортом, так как во время тренировки вырабатывается эндорфин, улучшающий настроение.


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Наталья Обрядина
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