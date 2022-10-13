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14:30, 13 октября 2022Культура

Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и установил рекорд

Сервис Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и обогнал конкурентов

Фото: Bing Guan / Reuters

Стриминговый сервис Netflix выпустил более тысячи эпизодов своих шоу за три месяца и обогнал конкурентов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные компании MoffettNathanson.

Отмечается, что платформа установила рекорд по количеству оригинальных эпизодов. Она в пять раз обошла показатели таких конкурентов, как Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ и HBO Max.

В общей сложности Netflix представил 159 эксклюзивных шоу в третьем квартале этого года, побив свой предыдущий рекорд — 143 шоу в четвертом квартале 2021 года (всего около 900 эпизодов). Самыми главными хитами последних месяцев стали проекты «Монстр: История Джеффри Дамера», «Песочный человек», «Кобра Кай», «Как обустроить комнату для секса» и «Очень странные дела».

Ранее стало известно, что сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix и обогнал «Бриджертонов». В настоящее время «Монстр: История Джеффри Дамера» является вторым по популярности англоязычным шоу на сервисе. Оно набрало по просмотрам более 701 миллиона часов.

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Марина Погосян
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