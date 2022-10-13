Новак заявил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль до $300 млрд в год

Мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль искусственно снижены более чем вдвое до 300 миллиардов долларов в год из-за перехода к зеленой энергетике. Об этом в четверг, 13 октября, заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2022) в Москве, пишет «Российская газета».

Новак указал на то, что объем инвестиций в мировую нефтяную отрасль снизился более чем в два раза «на хайпе перехода к зеленой повестке дня». Это означает, что в глобальном масштабе проблемы будут нарастать, отметил вице-премьер.

Он напомнил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) в прошлом году призвало больше не вкладывать средства в нефтегазовые проекты. Крупнейшие мировые банки пошли на поводу у «зеленой повестки» и заявили о прекращении кредитования проектов, связанных с углеводородами, или о таких планах, пояснил Новак.

По его словам, переход к зеленой энергетике будет происходить, но он должен быть плавным, разумным и обоснованным. Сейчас же наблюдаются подобные скачки, которые приводят к существующим проблемам.

При этом вице-премьер подчеркнул, что российские компании пока не сокращали свои инвестиционные планы, Россия будет продолжать заниматься и традиционной энергетикой, и постепенно развивать зеленую энергетику, заверил Новак.

Ранее американский журналист Томас Фридман высмеял попытки Европы перейти к зеленой энергетике. По его словам, пока европейские государства не обеспечат стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами за минимальную стоимость, все планы по переходу к зеленой энергетике можно считать показухой.