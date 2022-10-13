Эксперты ЭИСИ обсудили цели НАТО в украинском кризисе

Прошел круглый стол ЭИСИ, посвященный роли стран НАТО в украинском кризисе

На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Противостояние со странами НАТО: от Карибского кризиса к украинскому». Эксперты обсудили историю противостояния России и НАТО, провели аналогию текущей ситуации с Карибским кризисом, а также назвали сегодняшние цели военного альянса. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Обострение военно-политической ситуации последних дней не оставляет никаких сомнений, что Российская Федерация в настоящий момент ведет специальную военную операцию ни с армией Украины, а сражается с силами НАТО», - заявил модератор, начиная дискуссию.

Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный эксперт-историк, оценил ход и ведение СВО с момента ее начала до настоящего времени. По мнению эксперта, операция завершилась бы еще в мае 2022 года. По расчетам Юрия Альбертовича к этому времени действия российской армии, силы ДНР и ЛНР разгромили бы украинскую армию, так как она должна была исчерпать все свои ресурсы. Однако, поставка военных ресурсов на Украину со стороны США и НАТО, ожесточила и затянула ход операции, которая по факту трансформировалась в полномасштабную военную операцию против России силами Украины.

«Мы видим фактически трансформацию Украины из государства вне блока в страну, которая является членом блока НАТО - получает оружие, функционирующее только с согласия офицеров и штабов военного альянса. В ней работает спутниковая группировка в режиме онлайн, передает достаточно точную информацию для наведения этих дальнобойных орудий французского, немецкого и канадского производства М-777, которые имеют специальное компьютерное оборудование, позволяющее связываться со спутником. Применяющиеся средства связи в основном обеспечиваются Starlink – Илоном Маском. Он предоставил бесплатный доступ к оборудованию. Это уже порядка 100 млн долларов, как он жалуется, которые фактически подарены Украине. То есть те технологии, которые на сегодняшний день используют на Украине – это технологии Пентагона и наиболее развитых стран североатлантического альянса. На мой взгляд, война России уже давно идет не с нацистским режимом Украины, а именно с блоком НАТО. Он поставил своей задачей разрушение нашего государства», – подчеркнул он.

Эксперт однозначно высказался насчет правильности и своевременности мер, принятых российскими властями ввиду фактической войны против России. Также он выступил с предложением создать Фонд помощи под нужды наших военных под эгидой российского общественного фронта. Фонд должен решать оперативные нужды военных.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев утверждает, что Украина, с момента получения независимости в 1991 году, начала прорабатывать какую пользу она может извлечь из своего положения. Ориентируясь на опыт прибалтийских стран, было принято решение «продать» свой суверенитет. «За русофобию хорошо платят. Украина думала, что она будет языком молоть, оглашать заявления, делать мелкие пакости России, а за это получать дополнительные бонусы. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За эти 30 лет украинцев превращали в людей, которые по роду племени славяне, но воевать должны на другой стороне. И теперь они платят за западные инвестиции собственной жизнью», – прокомментировал депутат.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов осветил финансовые причины эскалации войны на Украине и бизнес-интересы США и Польши. Рынок украинского зерна принадлежит американским компаниям. Например, крупнейшие зернохранилища принадлежат местной компании «Нептун», но ее главным акционером является американская корпорация Cargill. Еще в 2020 году, то есть за два года до начала СВО, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения». Таким образом через различные финансово-юридические механизмы иностранцы получили украинскую землю в собственность или прямое управление без ограничений несмотря на то, что против продажи земли выступало 60-70 процентов украинцев. Американские фармкомпании превратили Украину в свой личный испытательный полигон. В 2022 году США признали проведение биологических исследований на пациентах украинских психиатрических больниц. Аналогичная ситуация и в атомной сфере. Компания Westinghouse заключила соглашение с украинским «Энергоатомом» о постройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС с использованием технологий реактора третьего поколения AP1000. Однако, уже было доказано, что советские установки несовместимы с западными технологиями.

«Всему миру транслируется картинка, что происходят защита демократии и поддержка борьбы украинцев против агрессии. Но по сути, это все про деньги и защиту собственных интересов, и контроль над индустриями важными для мировой промышленности. Это делается для того, чтобы сохранить себя в логике однополярного мира», – резюмировал эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обозначил дополнительные цели США в текущем конфликте. В первую очередь, это борьба с Германией ради собственных бизнес-интересов. Все последние 10-летия страна очень успешно развивалась. Важную роль сыграли объединение Германии, создание еврозоны, но ключевое – это экономическое взаимодействие с Россией. «Альянс и возможности, которые получила Германия от сотрудничества с Россией – это и есть фундамент немецкого благополучия», – заявил Шаповалов.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин провел сравнительный анализ Карибского и Украинского кризисов, а также рассказал о причинах возникновения текущего конфликта. Подробнее об этом можно прочитать в экспертном докладе Павла Викторовича «Два кризиса: Карибский и Украинский. 60 лет невыученных уроков». Нынешняя ситуация очень похожа на конфликт 60-летней давности. Но тогда страны смогли пойти друг другу на встречу – Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на гарантии Вашингтона Кубе и обязательства (конфиденциальные) по выводу американских ракет с территории Турции и Италии. Спустя несколько десятилетий крах Советского союза позволил США вновь реализовывать свои амбиции и провести операцию по развалу Югославии. «Югославия стала полигоном отработки различной методики, которая в конечном итоге должна способствовать осуществлению одной задачи – созданию системы управляемости миром из одного центра. Такая методика позже стала применяться и в других странах», – сказал модератор. Фактически, проведенная революция в Югославии стала демонстрацией того, что США может сделать со странами, которые противостоят ей.