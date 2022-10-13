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09:03, 13 октября 2022Из жизни

Близнецы с одной грудной клеткой на двоих родились в Индии

Daily Mail: в Индии родились близнецы с одной грудной клеткой на двоих

Фото: Mansi Thapliyal / Reuters

В индийском городе Нагаур, штат Раджастхан, родились близнецы с одной грудной клеткой на двоих. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 6 октября, беременную 23-летнюю Джитендру Наяк срочно доставили в больницу из-за болей в животе. Ей сделали УЗИ, на котором обнаружили аномалию в развитии плода. Пациентке провели экстренное кесарево сечение, и на свет появились сросшиеся в области грудной клетки близнецы.

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Несмотря на то что акушеры-гинекологи были готовы к подобному развитию ситуации, их удивили необычные новорожденные. После родов мать и детей перевели в другую больницу, где врачи проведут необходимую диагностику и решат, возможна ли операция по разделению близнецов.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи провели операцию мальчику, который родился с восемью конечностями. Задача, стоящая перед врачами, была особенно сложной из-за тонких стенок кровеносных сосудов новорожденного и проблем с восстановлением повреждений, нанесенных хирургическим вмешательством.

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Евгения Черкасова
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