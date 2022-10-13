Россиянам назвали самый эффективный способ заработать на онлайн-трансляциях

В VK Play Live назвали донаты самым эффективным способом заработка на онлайн-трансляциях

Менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон назвал донаты самым эффективным способом заработка на онлайн-трансляциях. О том, какие еще способы монетизировать стримы доступны для россиян, он рассказал «Ленте.ру».

«В первую очередь, это донаты и подписки. Кнопку "задонатить" можно поставить сразу же после начала своего стрима — самого первого. Конечно, на первых порах ждать крупных пожертвований не стоит, но если работать над своими стримами, наращивать аудиторию, то зрители начнут поддерживать автора, видя, что он старается», — пояснил эксперт.

Другим способом заработать на онлайн-трансляциях он назвал систему подписок. Однако, как уточнил Саксон, для того, чтобы получать от них ощутимый доход, нужна аудитория.

Помимо дохода от донатов и подписок платить автору контента за обзоры продуктов и услуг могут рекламодатели, однако для такого способа монетизации тоже потребуется большая аудитория. «Что касается рекламодателей, то значительный доход получают единицы стримеров — те, кто успел выйти в топ, с аудиторией в десятки и сотни тысяч пользователей», — отметил менеджер по развитию VK Play Live.

Есть и другие способы монетизации, включая, например, встраивание рекламы в видео стрима, добавил эксперт. Но дополнительные способы, как правило, приносят гораздо меньше заработка, чем основные.

По мнению Саксона, занимать онлайн-трасляциями только ради денег не стоит, поскольку монетизация контента — процесс небыстрый. По оценке эксперта, первые донаты от зрителей обычно появляются через несколько месяцев. При удачном стечении обстоятельств аудиторию в несколько тысяч человек можно получить в течение года.

Специалист добавил, что заработок среднестатистического стримера только от донатов составляет порядка 50-70 тысяч рублей в месяц. «В случае подключения подписок, от того же сервиса Boosty, заработок может быть выше. Конечно, это "средняя температура по больнице", есть и те, кто совсем ничего не зарабатывает. А есть топовые стримеры, которые получают сотни тысячи или даже миллионы рублей в месяц», — заключил эксперт.

В 2022 году многие зарубежные стриминговые платформы заморозили монетизацию контента для авторов из России, напомнил Саксон. В начале марта сообщалось, что видеостриминговый сервис Twitch прекратил выплаты стримерам на карты российских банков в связи с началом спецоперации на Украине. Вскоре после этого сервис начал блокировать аккаунты российских стримеров.