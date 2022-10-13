Провоз дополнительного чемодана обошелся туристке по ошибке в 160 тысяч рублей

В аэропорту Окленда с туристки за провоз багажа сняли сумму в тысячу раз больше положенной

Пассажирка самолета пожаловалась, что из-за ошибки сотрудников авиакомпании регистрация дополнительного места багажа обошлась ей в 4500 вместо 45 новозеландских долларов (160 тысяч вместо 1,6 тысячи рублей). Об этом пишет Mirror.

Как рассказала туристка, она должна была лететь рейсом Jetstar из аэропорта Окленда в Новой Зеландии. На стойке регистрации женщина попросила оформить еще одно багажное место для и отдала кредитную карту сотруднику авиакомпании. Тем не менее, из-за ошибки вместо положенной суммы с нее списали в сто раз больше — за провоз дополнительного чемодана пассажирка заплатила 4500 новозеландских долларов (160 тысяч рублей).

По словам пассажирки, менеджер авиакомпании и руководитель службы регистрации убедили ее в том, что деньги будут возвращены в течение 10-15 дней, однако не выдали женщине никаких квитанций или подтверждающих документов. Спустя две недели снятые по ошибке денежные средства все еще не поступили на счет — представители Jetstar принесли туристке извинения и подарили ваучер на перелет.

Ранее в октябре сотрудники аэропорта Гатвик в Великобритании сломали инвалидную коляску туриста и отказались извиняться. Вместо этого пассажиру самолета предложили связаться с авиакомпанией и попросить компенсацию.