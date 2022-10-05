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Сотрудники аэропорта сломали инвалидную коляску туриста и отказались извиняться

The Independent: сотрудники аэропорта в Британии сломали инвалидную коляску пассажира

Фото: unsplash

В Британии сотрудники аэропорта Гатвик отказались извиняться за то, что сломали инвалидную коляску, принадлежащую пассажиру с ограниченными возможностями. Об этом сообщает The Independent.

По сведениям издания, 57-летний Марк Паррин (Marc Parrin) сдал свое средство передвижения перед вылетом рейса EasyJet из Тенерифе, где он с женой Энн (Ann) провел трехнедельный отпуск. По прилете в Лондон коляску по ошибке кинули на багажную ленту вместе с чемоданами.

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Турист обнаружил, что правое колесо его кресла-каталки за две тысячи фунтов стерлингов (135 тысяч рублей) отбито. В результате британцу помогали добираться до такси жена и посторонний мужчина, предложивший помощь.

При этом сотрудники аэропорта свою вину признавать не стали, а вместо этого предложили Марку связаться с авиакомпанией и попросить компенсацию.

Представители лоукостера пообещали авторам публикации отремонтировать инвалидное кресло пассажира.

Ранее 23 сентября стало известно, что бортпроводники заставили пассажирку-инвалида, летевшую из Англии, добираться до туалета ползком. Женщина попросила у членов экипажа инвалидную коляску, однако на борту ее не оказалось.

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Ксения Жарова
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