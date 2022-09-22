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Бортпроводники заставили пассажирку-инвалида добираться до туалета ползком

Британской пассажирке-инвалиду пришлось добираться ползком до туалета

Кадр: @wheelie_good_life

Британская пассажирка-инвалид пожаловалась, что бортпроводники «заставили ее пережить унизительный и позорный полет». Об этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, Дженни Берри (Jennie Berry), активно выступающая за права людей с ограниченными возможностями, летела из Англии вместе со своим молодым человеком. Она попросила у членов экипажа инвалидную коляску, чтобы доехать до туалета.

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Однако на борту не оказалось никаких средств для транспортировки пассажиров-колясочников, члены экипажа ответили, что «инвалиды должны летать в памперсах». В результате британке пришлось добираться до туалета ползком, в то время как бортпроводники продолжили подавать на борту еду и напитки.

Молодой человек Берри снял на видео, как женщина, отталкиваясь руками от пола, перемещается по проходу. Впоследствии этот ролик пара выложила в сеть.

В конце июня бортпроводники британского лоукостера Jet2 отказались помогать пожилому инвалиду-колясочнику выйти из самолета. В итоге путешественнику пришлось выбираться из лайнера самостоятельно — ползком, цепляясь руками за спинки кресел.

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Ксения Жарова
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