Рахмон опоздал на переговоры с Путиным и Жапаровым

Президент Таджикистана Рахмон опоздал на переговоры с лидерами России и Киргизии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон опоздал на трехсторонние переговоры с Россией и Киргизией, проходящие в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Отмечается, что президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров поговорили тет-а-тет, дожидаясь коллегу.

Как сообщает Sputnik Казахстан, трехсторонняя встреча проходит в закрытом режиме. Перед переговорами президент России сообщил, что миллион граждан Киргизии и два миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России.

«И Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы являемся стратегическими партнерами», — подчеркнул Путин.

Президент России пробудет в Астане до 14 октября.