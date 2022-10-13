Информация о применении ВС РФ ядерного оружия оказалась недостоверной

Информация о применении ВС РФ тактического ядерного оружия в Киеве оказалась недостоверной

Информация о применении Вооруженными силами России тактического ядерного оружия на Украине оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Донецк ЧП Макеевка» сообщил, что очевидцы поделились кадрами мощного «запуска». Канал не уточняет, что речь идет о возможном применении ВС РФ тактического ядерного оружия. «Кажется что-то надвигается», — отмечается в публикации. Кроме того, заявляется, что «в бункерах и метро Киева уже не хватает мест, всеобщая тревога по всей территории». Авторы также опубликовали видео неизвестного объекта в небе, на кадрах присутствует водяной знак издания «Лента.ру».

Соответствующий ролик в Telegram-канале российского СМИ появился 10 октября. На нем запечатлены кадры запуска космической ракеты «Союз-2б1».

Ракета навигационной системы ГЛОНАСС стартовала с космодрома Плесецк. Зрелище наблюдали и сняли на видео жители Архангельской и Ленинградской областей. По данным Минобороны России, после выведения на орбиту космического аппарата офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Вооруженные силы России не применяли ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия может использовать подобные методы лишь при угрозе территориальной целостности. При этом он отмечал, что страна располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.

Информация о применении ВС РФ тактического ядерного оружия на Украине не получила распространения в СМИ.