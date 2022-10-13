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14:37, 13 октября 2022Силовые структуры

Россиянин заживо сжег двухлетнюю дочь и супругу вместе с домом

В Иркутской области 34-летний отец поджег дом и заживо сжег двухлетнюю дочь и супругу

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Иркутской области 34-летний мужчина поджег дом, в котором находились его 34-летняя супруга, почти двухлетняя дочь и 57-летний родственник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 12 октября в селе Верхний Кукут загорелся жилой дом. Когда пламя удалось потушить, в доме нашли тела трех человек. На место происшествия выехали полицейские, следователи и криминалисты. Эксперты установили, что дом подожгли. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Предположительно, мужчина в неадекватном состоянии облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и устроил пожар. Но члены его семьи не смогли выбраться и сгорели заживо.

Днем 13 октября следователи обнаружили подозреваемого. Он скончался от ожогов, его тело нашли недалеко от села.

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Екатерина Власова
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