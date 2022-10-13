В машине у нетрезвого российского полицейского нашли автомат с гранатометом

Под Белгородом в машине у нетрезвого полицейского нашли автомат Калашникова и гранатомет

Под Белгородом сотрудники ГИБДД обнаружили автомат Калашникова с подствольным гранатометом и выстрелом к нему в машине у нетрезвого полицейского. Об этом в четверг, 13 октября, пишет Telegram-канал издания Baza.

Ночью 10 октября нетрезвого сотрудника местного ППС остановили возле села Герасимовка. Найденные у россиянина в автомобиле оружие и боеприпасы отправили на экспертизу, а самого стража порядка — на медосвидетельствование. Выяснилось, что автомат и гранатомет — настоящие, а мужчина действительно был пьян.

После этого его уволили из органов за порочащий честь проступок.

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