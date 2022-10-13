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19:05, 13 октября 2022Россия

Сотрудники ГИБДД начали вычислять московских уклонистов

SHOT: сотрудники ГИБДД начали вычислять московских уклонистов с помощью системы «Поток»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сотрудники ГИБДД начали вычислять уклонистов от мобилизации с помощью специальной программы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, нескольких россиян уже задержали в разных округах Москвы — Центральном, Северном и Северо-Западном.

Данные резервистов, не явившихся в военкомат после получения повестки, вносятся в систему «Поток», которая распознает автомобиль уклониста по номерам. Предполагается, что после этого машину остановят сотрудники ГИБДД, которые доставят гражданина в отдел или военкомат.

По данным издания, в базу внесли больше тысячи автомобилей. Всех задержанных резервистов отправили на военные сборы прямо из военных комиссариатов.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области начали розыск россиян, уклоняющихся от призыва. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев уточнил, что скрывающиеся призывники попадают в списки МВД, после чего полиция начинает искать уклониста по своим базам.

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Варвара Родикова
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