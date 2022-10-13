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09:51, 13 октября 2022Мир

Макрон предупредил Лукашенко о проблемах за участие Белоруссии в спецоперации

Макрон предупредил Лукашенко о проблемах за участие Белоруссии в конфликте РФ и Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко о проблемах, которые могут появиться при его активном участии в конфликте России и Украины. Французского лидера цитирует РИА Новости.

Макрон уточнил, что Лукашенко должен быть готов взять на себя ответственность, которая «не обойдется для него без проблем». Президент Франции напомнил о европейских санкциях, введенных против Минска после того, как страна позволила разместить на своей территории военных «для переброски на Украину».

4 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской специальной военной операции на Украине, но не посылает туда своих военных.

По его словам, в первую очередь Белоруссия участвует в спецоперации, «чтобы не допустить распространения этого конфликта» на свою территорию.

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Варвара Кошечкина
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