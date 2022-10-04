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Лукашенко заявил об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Александр Лукашенко: Белоруссия участвует в СВО, но не посылает на Украину военных
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Белоруссия участвует в российской специальной военной операции (СВО) на Украине, но не посылает туда своих военных. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил на совещании с силовым блоком, передает БЕЛТА.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил глава государства.

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По его словам, в первую очередь Белоруссия участвует в спецоперации, «чтобы не допустить распространения этого конфликта» на свою территорию. «Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — пояснил президент.

Ранее Лукашенко обвинил украинские власти в организации провокаций на границе с Белоруссией. При этом он отметил, что Киев «постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» на белорусской территории.

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