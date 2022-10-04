Лукашенко обвинил власти Украины в провокациях на границе с Белоруссией

Лукашенко заявил, что украинские власти устраивают провокации на границе с Белоруссией

На границе с Белоруссией украинские власти устраивают провокации, там в настоящее время находятся до 15 тысяч военных. Об этом президент Александр Лукашенко заявил в Минобороны во время совещания по военной безопасности, передает БЕЛТА.

Он сказал, что Украина «постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории Белоруссии. Помимо этого, на границе на данный момент выстраиваются блокпосты, огневые позиции и заграждения на дорожных направлениях. Периодически беспилотные летательные аппараты Украины выходят за линию госграницы Белоруссии.

«Украина парится, что Беларусь может вступить в войну, но сама постоянно провоцирует на границе», — обвинил власти Киева президент.

Ранее лидер Белоруссии назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней. По словам Лукашенко, этого должны искренне захотеть европейцы. Помимо этого, он пообещал сделать все для прекращения кровопролития на Украине. «Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Так будет и впредь. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь», — заявил президент.