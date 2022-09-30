Лукашенко назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько дней

Президент Белоруссии назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней. По его словам, этого должны искренне захотеть европейцы. Главу государства цитирует БЕЛТА.

В мае белорусский президент заявлял, что российская спецоперация на Украине затянулась. В Кремле на слова Лукашенко ответили, что спецоперация «идет по плану».

Глава государства также обвинял США в желании столкнуть Европу и Россию на территории Украины. «Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания», — заявил он.