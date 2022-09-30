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Лукашенко назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько дней

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Белоруссии назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней. По его словам, этого должны искренне захотеть европейцы. Главу государства цитирует БЕЛТА.

В мае белорусский президент заявлял, что российская спецоперация на Украине затянулась. В Кремле на слова Лукашенко ответили, что спецоперация «идет по плану».

Глава государства также обвинял США в желании столкнуть Европу и Россию на территории Украины. «Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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