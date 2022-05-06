Кремль ответил на слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации

Пресс-секретарь Песков опроверг слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине идет по плану. Так на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что она затянулась, ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Операция идет по плану», — заявил пресс-секретарь главы государства.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине. «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация России на Украине — прим. «Ленты.ру») по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — заключил он.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подверг сомнению высказывание белорусского лидера о том, что спецоперация России на Украине затянулась. «Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, с которыми она разработана», — добавил депутат.