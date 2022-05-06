В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации

Депутат Красов подверг сомнению слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации на Украине

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов подверг сомнению высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что специальная военная операция России на Украине затянулась. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Нет-нет, не согласен. Ничего не затянулось. Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, с которыми она разработана», — отреагировал на слова белорусского лидера Красов.

Он подчеркнул, что первый этап спецоперации, в ходе которого почти все задачи были выполнены, завершен. В настоящее время российские военнослужащие приступили к выполнению второго этапа, заключил депутат.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине. «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация России на Украине — прим. «Ленты.ру») по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — уточнил он.