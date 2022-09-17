Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко обвинил США в желании столкнуть Россию и Европу на Украине

Лукашенко: США толкают Европу на военное противостояние с Россией на Украине

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в желании столкнуть Европу и Россию на территории Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси», — подчеркнул президент.

По его мнению, Вашингтон — единственный выгодополучатель от происходящего на Украине, и он будет и дальше пытаться «и Европу на место поставить, и конкурентов убрать». Он предположил, что следующими могут стать Молдавия или страны Прибалтики, а также Польша или Румыния. «Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и в соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах», — заключил Лукашенко.

Ранее политик назвал невозможным поражение России в специальной военной операции на Украине. Он также заявил, что если бы спецоперация не началась, то по Белоруссии мог бы быть нанесен ракетный удар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
В США заявили о переговорах с Москвой об упрощении выдачи виз россиянам
Лукашенко обвинил США в желании столкнуть Россию и Европу на Украине
Титулы детей принца Гарри привели к новому скандалу в королевской семье
Лукашенко рассказал о подготовке за рубежом госпереворота в Белоруссии
Названа неочевидная причина боли в суставах
Лукашенко упрекнул США во включении во все политические конфликты мира
В США отреагировали на слухи о склонении Киева к переговорам с Москвой
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ
В Финляндии усомнились в законности принятых Эстонией визовых ограничений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.