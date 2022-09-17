Лукашенко обвинил США в желании столкнуть Россию и Европу на Украине

Лукашенко: США толкают Европу на военное противостояние с Россией на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в желании столкнуть Европу и Россию на территории Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси», — подчеркнул президент.

По его мнению, Вашингтон — единственный выгодополучатель от происходящего на Украине, и он будет и дальше пытаться «и Европу на место поставить, и конкурентов убрать». Он предположил, что следующими могут стать Молдавия или страны Прибалтики, а также Польша или Румыния. «Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и в соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах», — заключил Лукашенко.

Ранее политик назвал невозможным поражение России в специальной военной операции на Украине. Он также заявил, что если бы спецоперация не началась, то по Белоруссии мог бы быть нанесен ракетный удар.