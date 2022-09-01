Лукашенко заявил о невозможности поражения России в спецоперации на Украине

Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в специальной военной операции на Украине. Об этом он высказался на открытом уроке во Дворце республики в Минске, передает «Интерфакс».

По его словам, если бы спецоперация не началась, то по Белоруссии мог бы быть нанесен ракетный удар.

«Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления — это уже могу сказать — специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки», — заявил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что сами украинцы не готовились к подобной ситуации. «К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени», — добавил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил об угрозе для территориальной целостности Украины со стороны Польши. «Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски», — отметил политик.