Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о невозможности поражения России в спецоперации на Украине

Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным поражение России в специальной военной операции на Украине. Об этом он высказался на открытом уроке во Дворце республики в Минске, передает «Интерфакс».

По его словам, если бы спецоперация не началась, то по Белоруссии мог бы быть нанесен ракетный удар.

«Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления — это уже могу сказать — специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки», — заявил Лукашенко.

Материалы по теме:
«Это битва на выживание» Политолог Дарья Дугина погибла при взрыве. О чем она рассказала в своем последнем интервью?
«Это битва на выживание»Политолог Дарья Дугина погибла при взрыве. О чем она рассказала в своем последнем интервью?
24 августа 2022
«НАТО провоцирует горячие головы» Молдавия готовится к новой войне за Приднестровье. Кому нужен второй фронт в Европе?
«НАТО провоцирует горячие головы»Молдавия готовится к новой войне за Приднестровье. Кому нужен второй фронт в Европе?
28 августа 2022

Он также выразил мнение, что сами украинцы не готовились к подобной ситуации. «К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени», — добавил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил об угрозе для территориальной целостности Украины со стороны Польши. «Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски», — отметил политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России
Уголовное дело лидеров школы при общине Виссариона рассмотрят в закрытом режиме
Момент наезда мусоровоза на девочек в Подмосковье попал на видео
Захарова заявила об открытом наборе «кибервоинов» в Минобороны США
Макрон обозначил роль Франции в российско-украинском конфликте
Стали известны условия трансфера российского игрока в «Челси»
На Украине рассказали об огромном числе раненых при контрнаступлении
Лукашенко рассказал о польской угрозе для Украины
Владелец преемника «Макдоналдса» задумал купить производителя одноразовой посуды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.