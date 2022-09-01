Лукашенко рассказал о польской угрозе для Украины

Лукашенко заявил, что Украина обратится к Белоруссии для защиты от Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски», — рассказал политик.

Он добавил, что Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях. По его словам, Польша наживается на помощи беженцам для укрепления своих позиций в Европейском союзе (ЕС), в то время как Украину «банально грабят».

Ранее белорусский лидер заявил о «войне у порога» из-за вражды братских народов. «Как не единожды в нашей истории, так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа: белорусов, русских и украинцев», — заявил он.