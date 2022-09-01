Лукашенко заявил «о войне у порога» Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о «войне у порога» из-за вражды братских народов

Запад «столкнул лбами» Белоруссию, Украину и Россию, и теперь появилась реальная угроза войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам Лукашенко, сейчас невозможно предугадать, что будет в будущем. Белорусский президент отметил, что «три братских народа» враждуют уже не в первый раз в истории, и задался вопросом, почему так происходит.

«К сожалению, живем и не знаем, что будет завтра. Война у порога. Как не единожды в нашей истории, так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа: белорусов, русских и украинцев. А мы что? Почему мы позволили нас столкнуть?» — заявил Лукашенко.

Ранее Минобороны Белоруссии опровергло заявления оппозиции о подготовке страны к участию в специальной военной операции России на Украине. Сам Лукашенко предрекал «бездну ядерной войны» в случае продолжения конфликта на Украине. Россия, Запад и Украина должны договориться о прекращении конфликта, чтобы избежать ядерной войны, заявил белорусский президент.