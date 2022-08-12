В Белоруссии опровергли возможное участие страны в спецоперации

Минобороны Белоруссии опровергло заявления оппозиции о подготовке страны к участию в СВО

Белорусская армия не занимается подготовкой к участию в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Заявления оппозиции о возможном участии опроверг помощник министра обороны страны по идеологической работе Леонид Касинский, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже в Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы», — заявил сотрудник Минобороны.

По его словам, ведомство внимательно следит за прогнозами представителей оппозиции и реагирует на них с иронией. В частности, помощник министра упомянул заявления «псевдоэкспертов» о нанесенных ударах, партизанах, взрывах боевых машин комплексов С-400 и радиолокаторах наведения целей.

Кроме того, Касинский осудил желание уехавшей из страны оппозиции «развязать кровавую бойню в Беларуси».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. По его мнению, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии.