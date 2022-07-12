Лукашенко заявил о приближении большой войны

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти войны

Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает БЕЛТА.

«Происходящие события — это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии», — объяснил глава государства.

По его словам, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии. Кроме этого, вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы.

Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. «Россия — это братское нам государство, это самая близкая страна, где живут наши братья, родные братья», — добавил глава республики.