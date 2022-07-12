Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о приближении большой войны

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти войны

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает БЕЛТА.

«Происходящие события — это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии», — объяснил глава государства.

По его словам, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии. Кроме этого, вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы.

Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. «Россия — это братское нам государство, это самая близкая страна, где живут наши братья, родные братья», — добавил глава республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Смертельное столкновение катера с тюбингом в российском регионе сняли на видео
В Госдуме отреагировали на удар HIMARS по Новой Каховке
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.