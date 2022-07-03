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Лукашенко заявил о поддержке России в борьбе с нацизмом

Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать РФ в борьбе с нацизмом

Фото: Shutterstock

Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на мероприятии по случаю Дня независимости Белоруссии, передает агентство «Интерфакс».

«Нас сегодня упрекают в том, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию за то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал Лукашенко.

По его словам, у Белоруссии теснейший союз с Россией. «Россия — это братское нам государство, это самая близкая страна, где живут наши братья, родные братья», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко отверг возможность ядерного шантажа со стороны Минска и Москвы. Белорусский лидер подчеркнул, что он и его российский коллега Владимир Путин никогда не угрожали и никого не шантажировали ядерным оружием.

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Евгения Наумова
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