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Лукашенко предрек бездну ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине из-за ядерной угрозы

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия, Запад и Украина должны договориться о прекращении конфликта на Украине, чтобы избежать ядерной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.

«Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине. Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше. Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны», — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Киеву следует «сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России».

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Василий Мека
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