Лукашенко оценил целесообразность переговоров по Донбассу

Лукашенко заявил, что вопрос Херсона, Донецка и Луганска обсуждать поздно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью изданию Agence France-Presse (AFP) оценил целесообразность переговоров по регионам Донбасса. По мнению белорусского лидера, вопрос Херсона, Донецка и Луганска обсуждать поздно, пишет БЕЛТА.

В ходе интервью Лукашенко поделился с журналистом своим видением мирного урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Киев должен дать гарантии Москве, что с территории Украины никогда не будут поступать угрозы российской территории. В таком случае Россия даст ответные гарантии безопасности.

«Какая Украина? Там еще будут Херсон, Донецк, Луганск», — уточнил французский интервьюер.

Однако белорусский лидер подчеркнул, что сейчас обсуждать подобные вопросы бессмысленно. «Можно было говорить в феврале-марте об этом. Понимаете, там живут русские люди, которых украинцы гнобили. А зачем? <...> Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии высказал мнение, что Украина была потеряна, когда ее политики отказались от славянской идентичности. Лукашенко объяснил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад. Однако, заверил он, «славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют».