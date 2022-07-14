Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко назвал момент потери Украины

Лукашенко объяснил потерю Украины отказом украинских политиков от славянской идентичности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украина была потеряна, когда ее политики отказались от славянской идентичности. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Он объяснил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад. Однако, заверил он, «славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют».

Лукашенко пообещал, что украинский язык всегда будет звучать на международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Сама же Украина, будучи братским народом, вернется в свою семью, выразил он уверенность.

2 июля Лукашенко заявил, что Западная Европа выращивает на Украине монстра. Он указал, что Запад сначала вырастил монстра в фашистской Германии, а теперь преследует ту же цель и в Киеве. Также он добавил, что соседи Белоруссии и Украины открыто говорят об аннексии приграничных территорий и «жадно поглядывают» на них.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США вывели из-под санкций бывшую «дочку» «Газпрома»
Россиянам подсказали правила обсуждения бюджета будущей семьи
Лукашенко назвал момент потери Украины
Фигура Высоцкой в купальнике вызвала восхищение пользователей сети
Объяснено решение премьер-министра Италии Драги подать в отставку
США ослабили часть санкций против России
В ЕС заявили о готовности блокировать активы Банка России в пользу Украины
Российский игрок НХЛ обратился к призванному в армию Федотову
Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину
Пойманный рыбаками огромный сельдяной король попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.