Лукашенко объяснил потерю Украины отказом украинских политиков от славянской идентичности

Украина была потеряна, когда ее политики отказались от славянской идентичности. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Он объяснил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад. Однако, заверил он, «славянская душа все выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют».

Лукашенко пообещал, что украинский язык всегда будет звучать на международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Сама же Украина, будучи братским народом, вернется в свою семью, выразил он уверенность.

2 июля Лукашенко заявил, что Западная Европа выращивает на Украине монстра. Он указал, что Запад сначала вырастил монстра в фашистской Германии, а теперь преследует ту же цель и в Киеве. Также он добавил, что соседи Белоруссии и Украины открыто говорят об аннексии приграничных территорий и «жадно поглядывают» на них.