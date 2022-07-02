Лукашенко увидел на Украине растущего монстра

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Западная Европа выращивает на Украине монстра

Запад сначала вырастил монстра в фашистской Германии, а теперь преследует ту же цель и на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине», — высказался белорусский президент.

Лукашенко добавил, что соседи Белоруссии и Украины открыто говорят об аннексии приграничных территорий и «жадно поглядывают» на них.

Ранее белорусский президент заявил о рождении нового мира и крахе старого. По его словам, Белоруссия пока остается островком спокойствия, но его «качает на волнах мирового шторма».